Sobre el entorno: 6. En la primera mitad del año tendremos elecciones, cambio de gobierno y Mundial de Fútbol. Los resultados de Rusia dependerán de muy pocos, pero las votaciones y sus consecuencias son responsabilidad de todos; es decir, también suya. De aquí, como ha dicho el TSE, la necesidad de votos inteligentes. 7. El poder es un recurso escaso. No lo use en exceso, porque puede agotársele, y no lo entregue sin precauciones, porque cuando se arrepienta podrá ser tarde.