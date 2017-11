Este es el mensaje envolvente del informe. Combinado con sus robustos análisis, adquiere particular importancia en campaña electoral. Nos señala, sin asomo de dudas, que ante retos de tanto calado y ventajas potenciales tan claras, las ofertas mesiánicas, unilaterales y voluntaristas no tienen cabida. Son simples distractoras de lo esencial, con el peligro de dar cuotas de poder a quienes no tienen idea de cómo usarlo en democracia.