“Vamos, es que yo fui testigo de todo eso”, sentí la tentación de decirle, pero preferí cerrar el capítulo: “Bueno, si te parece una predicción difícil de aceptar, pongámonos de acuerdo en encontrarnos aquí, para recordarla, allá por el año 2017, si es que entonces ambos estamos vivos”. Desde fuera del sueño, algo me advirtió que acababa de cometer una imprudencia y me hizo escapar, en un santiamén, al territorio de la vigilia. Todavía bajo la extraña sensación de haberme comunicado con alguien a través de un túnel abierto en el tiempo, comprendí que, si aquella conversación hubiese tenido lugar de verdad, digamos, en 1965, me habría expresado con optimismo y así no habría irritado a mi interlocutora.