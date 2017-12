Pues bien, démoslo por hecho. Y por ser este el día que es, pecaré de optimista comunicándole al lector que no hay que preocuparse demasiado por el despacho científico-periodístico que predice, para el 2018, el inicio de un ciclo de cinco años en el que los terremotos aumentarán su frecuencia. Según entendí, es una conclusión estadística que se deriva de registros bien llevados desde hace más de un siglo, pero no me detendré en detalles que ya aclararán nuestras excelentes redes sismológicas. Lo interesante de esa información es que me hizo recordar algo que se me estaba olvidando: las reinas de belleza miden más de caderas que de cintura.