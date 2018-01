Por técnico, más que por largo, el tema no calzaría en esta columna, pero, sin tomar partido, me cabe señalar que hay criterios divergentes en cuanto a la conveniencia sanitaria de agregar esa sustancia a los alimentos y, en beneficio de los consumidores que pudieran no desearla, se ha implantado la norma según la cual quienes la utilizan en sus productos tienen que indicarlo en las etiquetas. Y es aquí donde se revienta la cuerda, pues al glutamato monosódico se le dan denominaciones alternativas desconocidas por el público, tales como GMS, E621 y “proteínas vegetales hidrolizadas”. La etiqueta que engañó a la señora utiliza uno de esos nombres, una argucia que contraviene el código de ética industrial que me enseñaron en la escuela.