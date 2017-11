Se dice que la mitad de las profesiones actuales no existían hace veinticinco años. Eso significa que no tenemos ni idea de qué tipo de trabajos harán los niños que nacen hoy y que entrarán al mercado laboral, aproximadamente, en el 2040. Surge el reto, por lo tanto, de cómo preparar a los jóvenes para que sean capaces de ejercer profesiones en el futuro que hoy aún no existen.