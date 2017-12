Pero, dentro de esa reflexión, también es bueno volver la mirada hacia aquellos que son menos afortunados que nosotros. Pensar, especialmente en quienes no tienen suficiente comida en la mesa, quienes no tienen techo para cubrirse de las inclemencias del tiempo, quienes no tienen cama donde dormir, quienes no tienen recursos para atender adecuadamente sus problemas de salud.