Carteleras gigantes. Algunas de las opciones que muestran cierta fuerza electoral en la actual campaña están desconcertadas por el rechazo o desinterés de la mayoría de los electores. En ese desconcierto han utilizado uno de los últimos recursos de la política electoral tradicional para el cual no se requiere contar con la aquiescencia de los ciudadanos: las vallas. El potente, oneroso y macondiano despliegue de vallas de esta campaña electoral no tiene parangón. A veces me pregunto qué pensarán los turistas educados cuando ven ese pueril despliegue de vanidades y banalidades.