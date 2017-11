Vi su sonrisa. Fue lo primero. No conocía a Sherman Guity, pero ver su sonrisa me sacudió. Tiene una expresión optimista, serena; un brillo alegre en la mirada, en los labios, en todo el rostro. Los jóvenes estallaban en aplausos. Subió al escenario con muletas. Debe usarlas, porque le amputaron una pierna, pero no ha reprimido el gozo de sonreír. Viéndolo, comprendí una vez más la importancia de saber buscar la felicidad.