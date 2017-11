Jano. Como Jano, el Consejo Universitario tiene dos caras. Con una de esas caras es con la que mira siempre lo que ocurre fuera de la UCR, y esa mirada es implacable: no considera atenuantes y no perdona nada. Es la mirada con la que reclama al Poder Ejecutivo y a los diputados por no emitir la nueva ley de radio y televisión.