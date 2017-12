El carro se llenó de música. La introducción instrumental no me permitió entrever de qué pieza se trataba. Caroline lo supo instantáneamente. Pronto la voz de Elvis disipó toda duda: I can´t help falling in love with you. Sí: era él, all right. Magnífica voz —qué duda cabe—. Y bella canción. Me tiene sin cuidado la letra —lo mismo puedo decir de los lieder de Schubert y Schumann—, pero la música me gana sin que yo ofrezca la menor resistencia. Hay en ella una nobleza, un fervor, una verdad que cualquiera reconocería.