Descubrimientos. De repente, hemos descubierto que algunos jerarcas de varios poderes del Estado no usan tarjetas de crédito. Pagan siempre en efectivo, por lo que no pueden mostrar evidencia de que el empresario no financió sus almuerzos en hoteles de lujo, sus tiquetes de avión o sus vacaciones en hoteles de playa. Nos hemos enterado de que cuando se trata de casos penales contra diputados, los magistrados de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia tienen una vista selectiva y en todos seleccionan lo mismo. Por ello, ante el mismo legajo de información, todos vieron el reporte de llamadas entre dos diputados, pero ninguno vio las llamadas entre estos y el empresario.