El Ministerio de Educación debe imponer cursos en los que se explique que niños y niñas tienen los mismos derechos, lo que implica que las mujeres no deben aprovechar su debilidad física para ofender, avergonzar y agredir impunemente a los niños. Los niños deben aprender a no abusar de su fuerza y a no considerar que las mujeres son seres inferiores que deben servirlos y aceptar ofensas.