Una demanda de la masa de pobres partidarios suyos, sus “cabecitas negras”, argumentaba con toda seriedad ella: le exigían que al representarlos no faltara el lujo, porque eso los dignificaba. Sus pobres. Los otros, si no eran contados entre los fieles de carné, no recibían nada; el objetivo era mantener aceitado el mecanismo de adhesión al peronismo para que las plazas pudieran llenarse.