La vida, que ha sido cicatera conmigo en materia de mujeres y compañeras —y lo resiento— me ha compensado con muchos y buenos amigos. De eso tengo absoluta certeza. Aún más: nunca he conocido a una persona que tenga tantos amigos como yo. Cuando me dicen que “los buenos amigos se cuentan con los dedos de una mano y quedan cuatro sobrando”, me doy cuenta de lo afortunado que he sido. Vivir sin amigos es vivir sin testigos, sin nadie que jamás certifique nuestro paso por el mundo. He pensado mucho al respecto. He aquí mis conclusiones.