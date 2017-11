Si el 16 de diciembre vence el nombramiento de los doce suplentes designados en el 2013 a urgencia de Armijo y el Congreso no ha nombrado los sustitutos, la Sala Constitucional tendrá seis magistrados propietarios y ningún suplente para completar los siete necesarios. Urgentes recursos de amparo y habeas corpus no podrán ser resueltos, para no mencionar la paralización del trámite de acciones de inconstitucionalidad y hasta las consultas planteadas por los propios legisladores, como sucede en este momento con la ley del recurso hídrico.