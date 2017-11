Hay una nueva queja del Banco Central: “La prensa, formadores de opinión y organizaciones gremiales no interpretan correctamente el concepto de tipo de cambio real y dan mensajes que no se corresponden con una correcta interpretación de la teoría económica (nota técnica 001-2017 de octubre, 2017)”. Tiene razón. El domingo pasado, El Financiero insistió: “El mercado podría obligar eventualmente a un ajuste que lleve al tipo de cambio real cerca de su verdadero nivel de equilibrio e impactar con una fuerte devaluación y golpear la producción y desempleo”. En eso, no tiene razón. ¿Por qué insistir en un concepto equivocado?