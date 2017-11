Yo no la conozco personalmente, pero lo que he leído y oído sobre ella me causa agrado y serenidad. Tiene vasta experiencia (29 años en la Fiscalía), licenciatura en Derecho y una maestría en Administración de Justicia, pero no es su sólida formación académica lo que más me apacigua, sino sus valores éticos: búsqueda de la verdad sin compromisos políticos; transparencia y humildad para trabajar en equipo; disposición para enfrentar con celeridad los retos. Su familia y colegas han de estar muy orgullosos.