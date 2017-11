En términos actuariales, cinco años no es nada. Las finanzas del IVM seguirán en estado crítico, pero pareciera que ya a nadie le importa. Muy a la tica, el problema le quedará a alguna administración futura. Y, por supuesto, a las personas jóvenes que ya trabajan, o pronto se incorporarán a la fuerza laboral, que tendrán que cotizar para un régimen al borde de la quiebra, que no les garantiza una pensión al final de sus carreras y al cual quienes hoy ostentan el poder no tienen el menor interés en reformar.