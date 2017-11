Después de almorzar, me tiré en la cama para una siesta, me desperté sorprendido con la sensación de haber sentido un temblor, pero la lámpara que colgaba en la habitación no se movía. Pensé que soñaba, pues estaba en un cuarto piso y sería imposible que con un sismo la lámpara no se moviese, así que me lancé de nuevo en la cama para recuperar el sueño perdido.