No creer. Yo no sé que es “un apasionado affaire amoroso”, y menos aún en París. No tengo capacidad de ignición. Y la verdad sea dicha, no creo en los “apasionados affaires amorosos”. Creo en la luz, no en el fuego. Creo en la ternura, no en el delirio. Creo en el cirio, no en la llamarada. No conozco otra forma de amar. La pasión es ciega. El amor es clarividente. La pasión es explosiva; el amor es lento. La pasión es esclava de la sangre; el amor es su dueño. Aun el término affaire es, en este contexto, repulsivo: “el affaire Dreyfuss”, “el affaire Pétain”, “el affaire Clinton-Lewinsky”… ¡Qué palabra tan vulgar!