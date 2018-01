No hay la menor duda: en Costa Rica vivimos la cultura de la desconfianza. Tanto en el sector público como en el privado, encontramos procesos diseñados pensando más en el control que en el servicio al cliente. Trámites que no se pueden hacer por teléfono porque el sujeto podría no ser quien dice ser, comercios donde revisan los bolsos a los clientes a la salida, cámaras situadas encima de la caja registradora para grabar tanto al cliente (potencial asaltante) como al empleado (potencial desfalcador), y la lista es de nunca acabar.