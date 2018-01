Alta inflación: También está la posibilidad de que el Banco Central entre a financiar directamente al Gobierno mediante emisión monetaria –imprimiendo billetes–. Eso fue lo que hizo Carazo, con las consecuencias ya conocidas: en 1982 la inflación llegó a un 90,1 % y la pobreza se disparó en más de 20 puntos porcentuales. ¿Podría volver a suceder? En una conferencia de prensa en agosto, Róger Madrigal, director de Estudios Económicos del BCCR, advirtió que “en el momento no vemos ese peligro, pero a futuro uno no sabe (…) en este momento no hay ninguna voluntad para utilizar al Banco Central para financiar al Gobierno, pero la gente cambia”.