El problema de fondo es, repito, que la mayoría de los electores aún no se enganchan en la campaña. Una buena parte no sabe aún si va a sufragar y, entre quienes dicen que sí irán, casi la mitad todavía no escoge por quién votar. Algunos están distraídos con lo del cemento chino; otros, con la telenovela de la Liga Deportiva Alajuelense; y en muchas comunidades la gente está enfocada en reconstruir viviendas, puentes y caminos.