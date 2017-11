Telecable me instaló el servicio de Internet el 13 de octubre, pero a los pocos días dejó de funcionar de manera continua y lo hace de forma inestable. Hice el reporte y han quedado de llegar a mi casa los técnicos para solucionar el problema, llamo todos los días para confirmar la cita y nunca llegan. Ya me llegó la factura del cobro y me dicen que si no pago me cortan el servicio, que no está funcionando. Espero una respuesta de Telecable.