Réquiem del lector

En la ciudad de mi niñez había una biblioteca pública. Por ello, no poseer libros no era un problema: estaban en el ambiente y todo lo que había que hacer era leerlos. No nos hacíamos preguntas sobre los autores y el único que creíamos conocer de cerca era un señor que, según rumores, estaba escribiendo uno: se pasaba todo el día en aquella biblioteca copiando en cuadernos escolares una enciclopedia. Su manuscrito, ¿seguirá inédito? Por el contrario, hoy creo conocer menos lectores que autores, no porque haya leído a todos estos sino porque me los encuentro en cafés, pasillos académicos y funerales. De ahí que, así como me pareció interesante saber que un griego batió el récord de “circunnatación” de Creta –siete vueltas a nado alrededor de la isla sin salir del agua–, quise saber algo del más ávido lector que haya existido.

¿Jorge Luis Borges, incansable maratonista de los anaqueles? ¿Ítalo Calvino, lector de planta de una de las mayores editoriales de Europa? Nada de eso, pues me aseguran que la plusmarca le pertenece a un compacto cibernético integrado por un computador de potencia considerable, un escáner de alta velocidad que pasa las páginas de los libros como lo hace un lector avezado y, para ponerle la guinda al pastel, un lector láser que reconoce el idioma en que está escrito cualquier texto e, incluso, mientras está en estado de espera “baja” cuanto libro se encuentre disponible en la red.

El prototipo de Alfavoraz –nombre patentado– funciona en Madrid desde hace poco y ya ha leído un número de libros tan elevado que pronto habrá dado cuenta de todas las obras escritas desde la invención del alfabeto. Además, por iniciativa propia ha comenzado a escribir nuevos libros científicos, religiosos, literarios y filosóficos, de modo que, partir del momento en que el Alfavoraz se venda a precios populares, la humanidad no tendrá que preocuparse por enriquecer su acervo bibliográfico.

Los únicos lectores del fin de los días –todos electrónicos– dispondrán de tantos libros nuevos que será casi imposible que dos de ellos lean simultáneamente el mismo texto. De modo que serán obsoletos los escritores, las librerías, los comentarios y las ferias de libros, las facultades de letras, los congresos de autores y –¡oh maravilla!– los concursos y los premios literarios.