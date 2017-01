Recóndito mensaje del FMI

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Lo más interesante del último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía de Costa Rica no es lo que dice, sino lo que no dice. También, la forma en que la prensa lo reporta (o deja de reportar). Hay que ver con atención y leer entre líneas.

Según su normativa interna: “todos los comunicados de prensa al final de cada misión exponen las recomendaciones preliminares del personal técnico después de la visita al país”. De ahí se desprende que en los aspectos más álgidos, como lo fiscal, eran de esperar los sermones sobre cómo corregirlos y los males por sobrevenir de no hacer caso. Pero también se colige que si no hallan fallas en otras áreas consideradas erradas en el pasado, entonces no las fustigan por haberse corregido. En ellas, en vez de sermón, hay un tácito espaldarazo.

Nada dijo el informe sobre el régimen cambiario, tipo de cambio ni política cambiaria. Es lógico. En el pasado, insistió en que se abandonara la banda cambiaria para migrar a la flotación administrada, y se hizo; también, en dar más movilidad al mercado cambiario y (tras titubeos) en el 2016 se logró. El FMI percibe ahora que el BCCR no está casado con ningún tipo de cambio. Las cotizaciones se desprendieron del nivel cuasi fijo cuando el mercado era superavitario (subieron un 3,5%) y, luego, bajaron cuando el mercado volvió a ser holgado por razones de estacionalidad.

Se asume que el BCCR le aseguró a la misión del FMI que, si surgieran presiones cambiarias por circunstancias internas (fiscal) o externas (tasas internacionales de interés, menores entradas de capital o precio de los combustibles), o las diabluras de Trump, no las reprimiría, salvo para evitar oscilaciones “violentas”. Se refuerza con otro hallazgo: el nuevo programa macroeconómico del BCCR proyecta que en el 2017 y el 2018, en vez de perder, más bien ganará reservas, lo cual sugiere que no va a sostener el tipo de cambio. A ello me referiré próximamente.

Otro mensaje del FMI, ignorado por los medios de comunicación (excepto La Nación ), es que no solo recomienda reformar los impuestos de renta e IVA, sino, también, “la ley de empleo público y la regla fiscal para limitar la expansión del gasto corriente y mejorar la disciplina presupuestaria a largo plazo”. Eso es importante porque trascendieron ciertas negociaciones entre fracciones tendientes a ignorar las reformas a renta, empleo público y la regla fiscal, necesarias para imprimir más eficiencia y equidad al sistema. Yo agrego que, para evitar los riesgos latentes, la reforma fiscal debe ser integral.











Comparta este artículo Opinión Recóndito mensaje del FMI Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Recóndito mensaje del FMI Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.