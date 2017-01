Una nave “marinera”, según mis textos escolares, era aquella que podía surcar los mares en las peores condiciones climáticas posibles. Hoy, observándola desde mi barcaza literaria, podría llamar literatura “marinera” a la de los Balcanes, pues las buenas obras que de ella he conocido me llegan después de verse azotadas por traducciones no siempre felices: no son muchos los hispanohablantes que pueden leer en la lengua originaria textos escritos en, por ejemplo, albanés, búlgaro, esloveno, macedonio o serbio. Pensaba en esto al concluir la lectura de Nuestro pan de cada día, obra del escritor croata Predrag Matvejevich, nacido en Bosnia-Herzegovina.

Por el título se podría creer que es un poemario o una novela, pero en realidad se trata de la historia del pan. El lector podrá preguntarse si un libro de esta índole no es el más aburrido del mundo, pero puedo asegurarle que la obra no tiene desperdicio, como tampoco lo tiene Breviario mediterráneo, del mismo autor, excelente ayuda para la comprensión de esa rica civilización marítima que se extiende desde Gibraltar hasta el Estambul y desde Alejandría hasta Barcelona. Se puede decir que permite navegar desde el Atlántico al Bósforo dejando los mapas en tierra.

Aunque el santoral romano incluye veinte santos llamados Juan, nombre que significa caminante, don Predrag –el apellido nos es impronunciable– nos sirve un bocado de fino hojaldre al mencionar, en el capítulo dedicado a la importancia material y espiritual que tiene el pan para los cristianos, solo tres importantes Juanes: el Evangelista, el Bautista y Crisóstomo. Al primero se le atribuyen, sin certeza, un Evangelio y el libro del Apocalipsis; al segundo, el arte lo ha inmortalizado tanto por haber anunciado al Mesías como por la maldad de cierta Herodías, y al tercero se le aprecia por su defensa de la fe mediante discursos de una fuerza y una belleza incomparables.

Crisóstomo –nos cuenta el croata– significa en griego boca de oro, y esto es algo que por razones ambientales yo sabía desde mi infancia alajuelense. De paso, cuando milité de joven en un partido político, logré que mi grupúsculo apodara “crisóstomo” a un polluelo de líder que adornaba sus discursos con vanas flores retóricas ayunas de toda sustancia. Si entonces yo hubiese sido más aventurado en el uso de las raíces griegas lo habríamos bautizado, con más tino, “crisórramfo”, vale decir, pico de oro.











