Interrogación a los candidatos

Según las encuestas, el desempleo es la principal preocupación de los ticos. Cid-Gallup afirmó ,en setiembre, que ocupa el primer lugar en importancia, con un 25 % de menciones (el 2.° es corrupción, 23 %). Según el INEC, el desempleo abierto superaba el 13 % de la fuerza laboral en el II trimestre del 2015, bajó a un 8,5% en el II trimestre del 2017, pero aún permanece elevado.

Antes de interrogar a los candidatos, voy a dar atisbos analíticos del tema. En Costa Rica, el desempleo (8,5 %) duplica el crecimiento del PIB (4 %); en Estados Unidos es al revés: crece solo un 2,2 %, pero logró bajar el desempleo al 4,3%. ¿Por qué ellos han podido y nosotros no? Para complicarlo más, allá redujeron el desempleo, pero se estancaron los salarios.

El FMI, en sus Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), publicado hoy, afirma que el pleno empleo no augura mejores salarios a pesar de la teoría económica convencional. El salario depende de la oferta y la demanda de trabajo. Si la economía crece (ciclo expansivo), los empleadores contratarán más trabajadores para satisfacer la mayor demanda de bienes y servicios, disminuirá el paro y subirán salarios. Hasta aquí, todo bien. Para contrarrestar la brecha del producto, la política monetaria debe ser laxa (y a la inversa), pero –ojo– la solución no es generar más inflación. El análisis se ha refinado para explicar una realidad más compleja: el desempleo puede caer y, sin embargo, no subir salarios; el PIB puede crecer y, aun así, tampoco bajar el desempleo. Hay otras fuerzas diabólicas que se conjuran para retardarlos.

Desertores de la fuerza laboral (ahuevados) por no hallar trabajo, informales y “chamberos” achican el desempleo sin alzar salarios; la baja productividad merma el producto por operario y las empresas rehúsan aumentar planilla o subir sueldos para no afectar utilidades; la tecnología y automatización son, también, diablos mayores, pues se ensañan con el operario de baja o media preparación (más fácilmente sustituible) y, aunque crezca el PIB, no ayudan al empleo y los salarios. En cambio, los menores costos tecnológicos incrementan la productividad de los más capaces (paga la inversión de capital), pero tampoco hacen mucho por sus congéneres. Finalmente, la globalización nos pone a competir con mano de obra foránea, a veces más barata y eficiente, con resultados similares. La pregunta es cómo harán nuestros candidatos presidenciales para lograr simultáneamente más crecimiento, más empleo y mejores salarios.