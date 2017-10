Deplorable espectáculo

Cuánto me alegro de no estar más en política, pero cuánto deploro la parálisis que sufre el país por rencillas electoreras y la cuestionable actuación de la comisión especial investigadora del cemento y Coopelesca.

Un partido de oposición, alimentado por la morbosa saga mediática, pretendía despojar al oficialismo de su santulona sotana hurgando en nexos indirectos para develar quién era la autoridad política superior. Pero la indagatoria fue tan mediocre y las preguntas tan sosas, que le permitieron salir ileso, airoso, con la sonrisa de quien aprobó con suficiencia el examen.

¿Cuál gobernante no ha nombrado en puestos claves a sus allegados políticos? Si fuera delito, todos estarían en la cárcel. Que la práctica sea inconveniente, ajena a la eficiencia en el manejo de las instituciones, es otro cantar. Que reformen, entonces, las leyes creadas por ellos mismos, pero inculpar asesores en Zapote por recomendar a un banquero que en dos ocasiones probó ser exitoso (los resultados financieros hablan por sí solos), aunque no reúna todos los requisitos, es una pérdida del tiempo pagado por los costarricenses. Lo relevante no es especular, sino demostrar, si el banquero, asesor o funcionario incurrió en tráfico de influencias, soborno, negligencia o impericia en los créditos a Sinocem y Coopelesca y sentar las resultas legales.

A mi juicio, la Comisión se ha convertido en un tribunal populista. Ha mostrado demasiada prepotencia, al punto de no permitir a los testigos hablar sin interrupciones. Exige respeto, pero es incapaz de reconocer que también los indagados tienen derechos, aunque sean contestatario o, incluso, potencialmente responsables. Peor aún, lo acosa, humilla, endilga hechos aún en proceso probatorio, adelanta criterio y condena antes de emitir el veredicto. Aunque otros opinen diferente, no me gustan, para nada, los linchamientos políticos ni mediáticos. Para eso están los tribunales.

Dicen en el campo que a veces la venada sale careta. Los partidos acusadores también resultaron acusados y el ventilador de las deposiciones salpicó a todos los poderes, bancos, Fiscalía (por indolente), Sugef (por no poner con precisión el huevo) y el proceso democrático del que nos enorgullecíamos. El prestigio del país está sufriendo menoscabo internacional.

Aunque es difícil anticipar quiénes serán los perdedores y ganadores, si de algo estoy seguro es que muchos electores sentimos náuseas por lo todo lo que está pasando.