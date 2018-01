Supersticiones y cábalas aparte –al menos, eso intento–, lo cierto es que me agrada la cifra de identidad de este año. De momento, solo eso. Trataré de conformarme con tan roñosa minucia, pero el fracaso está garantizado de antemano. Me conozco. No me contento con poco, aunque los negros nubarrones de hoy en el horizonte estén cada vez más cercanos y, amenazantes, no den margen para abrigar ilusiones.