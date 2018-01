Hace dos años pedí un crédito a Instacredit por ¢200.000. Ha sido la peor pesadilla de mi vida. Terminé pagando ¢600.000. Fui a las oficinas en Liberia para cancelar la cuenta, con ¢130.000, pero me faltaban ¢2.000. Me dijeron que no podían hacerme descuento. Es increíble.