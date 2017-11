Aunque nunca ha sido santo de mi devoción y nunca he votado por él, me ha gustado siempre la posición del diputado Ottón Solís de defender con vehemencia sus posiciones. Ottón ha atacado con dureza algunas posiciones de miembros del Ejecutivo y de su partido, partido que fue “secuestrado” para llevar al poder al peor presidente de la historia de Costa Rica. Ottón, a pesar de que ha confrontado a todas las personas que han citado a la comisión legislativa que estudia el asunto del cemento chino no le cuestionó nada al presidente Solís. Falló Ottón, debió renunciar a esa comisión porque tiene intereses en Holcim.