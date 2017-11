El viernes, por casualidad, mi esposa y yo estábamos en el centro de San José a las 11 de la mañana y decidimos visitar el majestuoso Teatro Nacional, pero no se podía ingresar. Igual le sucedió a unos 15 turistas europeos a quienes el encargado les dijo que estaba cerrado. Me dio pena ajena. Para rematar, una turista solicitó el baño y le dijeron que no había. Me gustaría que la pena que yo sentí la sientan también los administradores del Teatro Nacional.