Me siento muy molesta con el BAC porque el 9 de octubre eliminé el seguro contra fraude de mi tarjeta de crédito, pero cinco días después la tarjeta tuvo varios intentos de cargos no autorizados. No he usado ni sacado esta tarjeta en meses y acudí a la agencia para que realizaran una investigación por esta situación. Días después me respondieron que hay que cancelar la tarjeta, sin ninguna otra explicación, lo que me causa más inconvenientes. Por otro lado, he efectuado varias gestiones para eliminar el seguro de vida de la tarjeta, pero al día de hoy sigue el cargo. Espero que el BAC me aclare estas situaciones.