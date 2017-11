Contraté el servicio de televisión de Claro y solo funcionó dos días. Fui a la sucursal de Nicoya a pedir que lo arreglaran, pero me dijeron que tenía que ir a la de Santa Cruz, cosa que no hice porque no es mi responsabilidad. Después de varios meses de espera, al tener que ir a esta última ciudad a hacer unas diligencias, llevé el equipo para devolverlo, pero dijeron que yo había firmado por un año y que tenía que pagar completo. Ahora me llaman tres o cuatro veces para decirme que me cobrarán por la vía judicial. Espero una respuesta de Claro.