Este jueves 4 de enero me recibió el señor Durán Sáenz en la sucursal de Alajuela de Asembis. A raíz de esta reunión llegamos al acuerdo de que me devolverán los ¢48.600 que costaron los anteojos que me fueron recetados innecesariamente. Según me explicó el señor Durán, el trámite durará aproximadamente un mes y él se encargará personalmente de monitorear el avance de esta devolución.