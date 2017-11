Acudí molesta a la óptica Visión de Tibás porque el cambio de lentes que me hicieron en una feria de salud en mi trabajo no llenó mis expectativas. Tuve la buena suerte de que ahí me atendiera Keylor Li, quien se tomó su tiempo para volver a revisarme y explicarme el estado de mi vista. Con paciencia, también me informó cada una de las opciones de lentes, y procuró, en todo momento, agilizar el cambio y la entrega de mis nuevos anteojos. El estilo de atención de este trabajador debería ser tomado como modelo.