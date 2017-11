Desde el primer día, luego de varias llamadas, me explicaron que tal vez (no tenían certeza) podría ser que mi línea estuviera enlazada a Sinpe móvil con otro banco, por lo que pregunté a otras entidades bancarias y sí, estaba enlazado al Banco Nacional, y lo desactivaron de inmediato. Desde entonces he llamado todos los días y nada. Por Twitter es lo mismo: me dicen que van a averiguar, que el técnico tiene el caso y que me informarán apenas tengan respuesta. Mientras tanto, sigo sin usar Sinpe móvil y sin saber cuándo lo podré utilizar.