Uno de los días navideños, un hombre tocó a la puerta de mi casa y al decirle que ya habíamos colaborado dos veces, me respondió que les dimos a los empleados de la Municipalidad, pero que ellos son contratados para barrer los caños por una compañía privada. Me dijo que no era justo porque los de la Municipalidad ganan más del doble que ellos, tienen más vacaciones, trabajan menos horas a la semana, reciben salario escolar y mejores pensiones. También dijo que si lo encontraran haciendo eso, “le cortarían el rabo”.