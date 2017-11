En ese momento, los magistrados Cruz y Armijo también llamaron la atención porque adolece de inconstitucionalidad por violación al principio de conexidad, porque no es constitucionalmente admisible que el legislador le introduzca cambios y variaciones sustanciales al proyecto que impliquen su desnaturalización. Sin embargo, esta semana no solo se le hicieron “cambios” al texto, sino que se ha usado otro proyecto absolutamente diferente para sustituir por completo al que había sido aprobado hace más de tres años. ¡Y después no quieren los diputados que la Sala IV les enmiende la plana!