A raíz de un accidente de tránsito utilicé la póliza que tenía con el Instituto Nacional de Seguros (INS). El caso se aprobó y no tenía que pagar deducible, pero, arbitrariamente, el INS me cobró un infraseguro. A pesar de aceptar el pago de la póliza, de tramitarla y aprobarla, nunca el INS me advirtió de este rubro, que le notificaron al taller cuando el vehículo estaba reparado. Nunca tuve la oportunidad de plantear una cotización para bajar los costos. Además, no conozco la fórmula matemática que usaron para cobrarme más de ¢400.000. Espero una respuesta.