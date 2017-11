Los servicios de televisión e Internet con Kölbi me fallaron el 30 de octubre. Llevo 15 días, dos visitas de los técnicos y lo que me dicen es que se trata de un problema en un poste, que pronto mandarán a darle mantenimiento; sin embargo, nadie me resuelve la situación. Llamo todos los días y me contestan que hay que esperar. Mientras tanto, el recibo no espera y sigo pagando por servicios que no estoy recibiendo.