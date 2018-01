Soy pensionado por invalidez y me acogí a la Ley 8444 de exoneración de vehículos para personas discapacitadas, pero ha sido un calvario. Después de cumplir con el plazo exigido por la ley, solicité al Departamento de Exoneraciones el permiso para pagar los impuestos de mi auto y comprar otro, pero es desesperante la espera por los trámites que conlleva. El 27 de noviembre presenté los documentos en la Aduana Central para que me indicaran cuánto me cuesta, pero hasta la fecha no me han respondido. Ya sé por qué este país no camina.