Por el nuevo choque de trenes, Incofer podría ser más humilde y buscar a los trabajadores que por muchos años condujeron máquinas de vapor y luego las de electrodiésel en los tiempos de la Northern Railway Co. hacia puerto Limón. Los recursos en esos días eran el teléfono de manigueta, un despachador de trenes y un reloj. Hubo descarrilamientos, pero choques no. Conducir un tren no es para intentar prueba y error, está en juego la vida humana. Ya son muchas las veces que estas cosas han sucedido y pudo ser peor. Con estas medidas se podría evitar otra tragedia como la del río Virilla.