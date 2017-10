Cartas a la columna

Resultado mal elaborado

Paciente buscó atención en otro hospital

El jueves 12 de octubre fui a mi cita en el Servicio de Ortopedia del hospital Metropolitano. Me atendieron muy mal y en 14 minutos. Para colmo, el resultado estuvo mal elaborado. Solicité que lo corrigieran, esperé una semana y me dijeron que el doctor encargado estaba fuera del país. Ese hospital debería estar comprometido con la salud de sus pacientes. Tuve que sacar cita con otro doctor, ya que mi salud no puede esperar.

Edgar A. Cabezas Morales

Pavas

Atención en Grupo Q

Tres veces se llevó un vehículo a Grupo Q en Curridabat para que cambiaran una simple cámara en un búmper trasero. El cambio era por garantía, pero aunque se autorizó el cambio sin ella, el jueves entregaron el carro sin que le hicieran trabajo alguno, no hay récord de las solicitudes o nadie las lee. La segunda vez que se llevó avisaron tres días después para retirarlo y cuando llegamos nos dijeron que no llegó el técnico, no sabían nada del carro y tuvimos que esperar 55 minutos porque no lo habían lavado. Además, dicen que me llamaron, pero no hay registros de llamadas perdidas ni correos y a mediodía nadie queda en la recepción.

Luis Fernández Villalobos

Sabanilla

Gracia a Sky

Mi más profundo agradecimiento a TV Codice Sky, en la persona de su jefe de técnicos José Barrios Gutiérrez y sus técnicos Bryan López Alvarado y Jimmy Salas Fonseca, lo mismo para el personal de Sky en México D.F. por sus atenciones a mi como clienta de tan prestigiosa empresa. Como adulta mayor, valoro la prontitud, eficiencia y responsabilidad al atenderme.

Hilda Durán Umaña

San José

Es mejor prevenir

Sabiendo que volveremos a ser golpeados por la naturaleza, y para evitar pérdidas económicas, propongo lo siguiente: 1) Cuando el Meteorológico avise de la llegada de una tormenta tropical, contratar con tiempo una draga, que permanezca al lado de puentes grandes y muy valiosos, para cuidar que no se formen tapones de basura, troncos o piedras que presionen el puente y se lo lleven las aguas, como ha pasado en las inundaciones pasadas. Es más barato pagar horas de draga, que millones por un puente nuevo. 2) En los puentes pequeños, se pueden formar grupos de cinco personas para que, en turnos de seis horas, día y noche, con varillas, sogas con ganchos y motosierras, no permitan que se acumule la basura. Así lo hacíamos con éxito en el Valle de la Estrella, para evitar que las presas de matas de banano se llevaran los puentes de cemento.

Leslie Anderson Beer

Moravia

CNE negó permiso

Para atender la emergencia de la tormenta Nate, San Carlos Digital y el hospital cantonal recogieron cuatro toneladas de víveres para entregarlos en forma urgente a los afectados. Pese a contar con transporte aéreo gratuito para repartir los alimentos, no recibieron la autorización de la Comisión Nacional de Emergencias. Adujeron que solo ellos eran los encargados de hacerlo.

Aun así, y sabiendo que el Sr. Iván Brenes a mi parecer es de bajo perfil en la toma de decisiones, se hizo el envío por carretera, lo cual tomó diez horas, cuando se pudo haber hecho en 40 minutos. Debo recordar el Sr. Brenes, que gracias a su mal desempeño en sus funciones, un hombre pasó ocho horas en la cabina del camión con el agua al cuello a pesar de haber pedido ayuda y no recibió la atención oportunamente.

Fernando Cordero Alvarado

San José

Maltrato de chofer

El sábado en San José , al querer ingresar al bus para Ciudad Quesada, el chofer empezó a tratarnos mal y ya somos dos ancianos.

Al escuchar mi hijo el trato que nos estaban dando, salió en defensa nuestra y el chofer empezó a burlarse de nosotros, entonces mi hijo me dijo que no viajáramos con ese chofer. Esperamos que los dueños del bus y el Consejo de Transporte Público tomen cartas en el asunto con este chofer tan malcriado. Tenemos el número de placa por si la necesitan para hacer la investigación.

Rodrigo Azofeifa Azofeifa

Ciudad Quesada