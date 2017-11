Cartas a la Columna

Duda con impuesto

Empresa cobró porcentaje más alto

En la empresa Liberty Express me cobraron un monto superiores en impuestos a los que corresponden. Pedí un teléfono celular y dos estuches. Los porcentajes son del 13 % y el 29,95 %, respectivamente, pero al teléfono le cargaron el más alto. ¿Quién controla esto?

Róger Jiménez Chaves

San José

Trámites en la CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el proceso de simplificación de trámites eliminó este año la orden patronal y el carné de asegurado como requisitos para la atención en sus servicios de salud, administración y finanzas. Los usuarios deben presentar, para recibir atención, un documento de identificación válido y vigente: la cédula de identidad para nacionales, el pasaporte o documento Dimex para extranjeros, además de estar al día con la Caja. Para retirar los medicamentos en las farmacias, la persona debe presentar el documento de identidad válido y vigente junto a la colilla respectiva, si ella misma los retira. Si lo va hacer un tercero, esa persona debe presentar la fotocopia del documento de identidad del usuario a quien le recetaron el medicamento y la colilla respectiva.

Luis Alonso Ramírez Vega

Periodista CCSS

Cambios necesarios

A partir de los acontecimientos por el caso del cemento chino, en los que salió salpicada la Corte Suprema de Justicia, cabe preguntarse si será la Asamblea Legislativa la que debe nombrar los magistrados o la misma Corte en pleno. Si un magistrado labora para el Poder Judicial será a este a quien le corresponda nombrarlos y también su destitución será más expedita, una vez realizado el debido proceso. Sería oportuno que al interior del Congreso se analice esta posibilidad y se modifique la ley. Es muy cierto el adagio bíblico que dice dar al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios.

Fernando Villalobos Sole

San José

Cálculo de pensiones

Me pensioné por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) hace 16 años. Calcularon la pensión con base en el salario promedio de los últimos cuatro años, pero, posteriormente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) varió ese cálculo. De esta manera, la institución se ahorra miles de millones de colones. Y, como si fuera poco, recientemente elevaron la cotización para el IVM en un 1 %. ¿Cómo es posible que pretendan bajar de un 60 % a un 40 % el monto de la pensión y elevar la edad de retiro a 67 años?

Rigoberto Prendas Vargas

Guápiles, Pococí

Negocio ejemplar

Debido a mi profesión de docente, suelo comprar en el Office Depot ubicado en Las Arcadas y me llena de satisfacción que el personal que labora ahí me reciba con un trato muy agradable, respetuoso y siempre dan el mejor servicio a los clientes. Cada vez que lo visito me siento en confianza, tanto así que ellos me saludan cariñosamente como la profe. Ojalá muchas empresas motiven a sus colaboradores a dar siempre lo mejor de sí. Da gusto ir.

Paula Soto Vega

Moravia

Formas incorrectas

Según el criterio de muchos costarricenses, entre ellos la legisladora Rosibel Ramos, es inapropiada la forma grosera y agresiva como los diputados formulan las preguntas a las personas que citan a la comisión legislativa que investiga el caso del cemento chino. A Celso Gamboa y Jorge Chavarría les faltó hacerse respetar, porque aunque están suspendidos de sus cargos, no dejan de ser magistrado y fiscal general, respectivamente.

Fernando Cordero Alvarado

Desamparados

Choque de trenes

¿Cuántos choques frontales de trenes más tendremos que esperar que ocurran para que el presidente Solís tome cartas en el asunto y nombre a personal responsable, capaz y consciente de lo importante que es la seguridad en el servicio de transporte público? El Incofer debe revisar muy bien los procedimientos, los sistemas tecnológicos y la capacidad de su personal, porque las fallas son evidentes y la señora Briceño no ha logrado darles a los usuarios de tan importante medio la seguridad que merecen.

Omar Alvarado Gómez

Grecia