Cartas a la Columna

Entrega de medicinas

Solo con cédula se retiran medicamentos

Desde el 1.° de setiembre, la Caja Costarricense de Seguro Social tomó la decisión de solicitar la cédula de identidad para la entrega de recetas y retiro de medicinas en las farmacias de los Ebáis. Sin embargo, si la persona no puede ir a hacer la gestión y necesita su cédula, ¿cómo hace para entregar la receta y recoger las medicinas? ¿Para qué el carné de identificación si no vale de nada? En el caso de un paciente de alto riesgo, si no le dan las medicinas para la presión alta o la diabetes, ¿de quién es la culpa si le pasara algo durante el fin de semana? Esto me pasó en la farmacia del Ebáis de barrio México el viernes pasado.

Julio Madriz Valverde

Barrio México

Libre expresión

La libertad de expresión, en especial en una universidad pública, es un derecho sagrado, junto con el concepto de autonomía y libertad de cátedra. Por eso la Sala IV, con buen criterio, condenó al rector de la Universidad Nacional (UNA) a reprogramar de inmediato la presentación del libro que no permitió en las instalaciones de la UNA. Un derecho humano sagrado en el Estado y, con mucha mayor razón en una universidad pública, se violó. Espero que el Consejo Universitario se pronuncie.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

Digna renuncia

Con razón los empleados del Poder Judicial se aferran tanto a las gollerías que han gozado por años, si cada día que pasa nos damos cuenta de que en esa institución hay empleados a los que solo les interesan los beneficios personales a cualquier precio. Espero que todos esos funcionarios cuestionados tengan dignidad y renuncien inmediatamente, por el bien de nuestra institucionalidad.

Henry Martínez Gallo

Guanacaste

Buenos vecinos

Una vez más, tal como lo consigna la Revista Dominical (22/10), el gobierno panameño tendió su mano en una emergencia nacional al facilitar un helicóptero de la Fuerza Aeronaval, el que realizó una gran labor humanitaria al llevar alimentos a lugares aislados por efectos de la tormenta Nate. Este helicóptero sí se dedicó a colaborar y por dicha no fue usado para trasladar a diputados, directivos bancarios o magistrados.

Lo que preocupa es que esta excelente relación con el país hermano se vaya a afectar, en caso de que llegue a la presidencia unos de los candidatos que mantiene un litigio por tierras con el gobierno vecino.

Este aspirante todavía no aclara, como lo solicitamos por este medio, cómo manejará las relaciones bilaterales tan estratégicas para el país, de llegar a la presidencia. En la vida cotidiana, si alguien está peleado con el vecino, no va a llegar cuando se le ocurra a tocarle la puerta para que le preste una tacita de azúcar.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Política tradicional

Ante los últimos acontecimientos, los ciudadanos, estamos hartos de la política tradicional. La podredumbre que carcome hasta los tuétanos los tres poderes ha salido a luz pública gracias a algunos medios de información independientes y valientes. Los actos de corrupción han sido recurrentes en todas las administraciones. Los partidos Liberación y la Unidad hicieron mancuerna para repartirse los nombramientos en las juntas directivas de instituciones autónomas y hasta en los nombramientos de jueces y magistrados.

La anarquía en el Ministerio Público es fiel reflejo de la intromisión de los políticos de turno para beneficiar a ciertos grupos de poder. Preocupa que un imberbe empresario pueda presuntamente envolver a políticos y banqueros, que con pasmosa docilidad, interceden para que obtenga jugosos prestamos.

Halley Castro Ramírez

Barrio México

Nueva esperanza

Así como he sido vehemente al denunciar a funcionarios por la mala atención que brindan a los usuarios de los servicios públicos, de igual manera quiero reconocer el trato servicial, amable y respetuoso con que nos atendió el señor Edgar Zúñiga Artavia, de la Dirección General de Tributación de Alajuela. Paciente, dispuesto a informarnos sobre el trámite y con un trato agradable me hizo preguntarme ¿por qué no todos son así? Felicito al señor Zúñiga Artavia, su actitud me hace recobrar la esperanza en el sistema.

Herbert Schlager Irías

Alajuela