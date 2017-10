Cartas a la Columna

Cambios en Riteve

Prueba más dura para motos de dos tiempos

Mal hacen el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la empresa Riteve SyC en volver más estricto el nivel regulatorio en la medición de gases hidrocarburo (HC) a todas las motos de dos tiempos en un plazo tan corto como lo están haciendo. De mantenerse esta situación, muchos hogares se verán afectados de la noche a la mañana porque miles de motos no van a pasar la prueba. Deberían dar un plazo mayor para acondicionar las motocicletas y así puedan superar la revisión.

No se trata de motos viejas y destartaladas, sino, incluso, de casi nuevas, pero de dos tiempos que mezclan aceite con la gasolina. ¿Cuánto se dejará de recaudar en el marchamo si no pasan la revisión técnica estos vehículos?

Olman Paut Mora

Alajuela

Viaje accidentado

Con mucha ilusión, cuando se confirmó la visita del papa Francisco a Colombia, mi pareja y yo fuimos a Clubes Colón para planificar y comprar todo lo del viaje. Desde el primer momento le indicamos a la funcionaria de la agencia en Lincoln Plaza que queríamos seguir al Papa. La agente de viajes nos indicó que era muy temprano para reservar entradas o transportes terrestres, pero que lo haría y nos avisaría. Sin embargo, no fue así, y viajamos a Colombia con solo los boletos aéreos, reservas de hoteles y el transporte desde el aeropuerto hasta el hotel y viceversa. A última hora nos consiguieron boletos y transporte para la misa en Bogotá, pero en Cartagena no pudimos entrar a la misa porque Clubes Colón no hizo la gestión ni nos avisó con suficiente tiempo para hacerlo por nuestra cuenta. Además, no recibimos el transporte desde el hotel hasta el aeropuerto, el vuelo desde Cartagena hasta Costa Rica estaba mal coordinado y tuvimos que hacer una escala enorme, entre otros inconvenientes.

Intentamos quejarnos, pero solo recibimos una respuesta automática: en ocho días verían nuestra solicitud. No obstante, más de ocho días después y luego de múltiples correos electrónicos no tenemos respuesta alguna de la empresa. Es como si nos hubieran vendido un paquete al Mundial sin entradas para los partidos.

Itzel Granados Valverde

Goicoechea

Nuevos requisitos

Traté de formalizar un préstamo hipotecario sobre unos apartamentos que tengo con la agencia del Banco de Costa Rica (BCR) en San Francisco de Dos Ríos, por ¢14 millones.

En el Departamento de Crédito me entregaron un listado de los requisitos, los cuales llevé. Luego pagué el peritaje (¢156.000). El perito valoró cada apartamento en ¢7.500.000, como si fueran covachas de un barrio marginal, pero, además de esto, impusieron un nuevo requisito que no estaba indicado en la hoja de condiciones que me dieron al inicio: los apartamentos están a 16 metros de un río, mientras que el BCR exige que la construcción debe estar a 18 metros del río en la misma propiedad.

Este nuevo requisito no está indicado en la hoja de condiciones y nunca se mencionó. Tampoco me entregaron la evaluación del Banco, ya que aseguran les pertenece, aunque yo pagué por ella. La propiedad y los apartamentos tienen un valor de mercado de más de ¢60.000.000.

Guido Barrientos Chacón

San Francisco de Dos Ríos

Trabajo obligatorio

Es inconcebible que 300.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian (ninis) no tengan trabajo, aunque haya que traer personas de Panamá y de Nicaragua para la recolección del café. Lo mismo sucede en Cartago y Alajuela, donde los finqueros tienen que recurrir a mano de obra nicaragüense para que atiendan los cultivos de verduras, flores y las lecherías, entre otros. En las ciudades, los oficios de carniceros, guardas y peones de construcción son cubiertos por extranjeros.

Se necesita una reforma a las leyes para que los padres, de manera obligatoria, envíen a estos jóvenes a estudiar. En el caso de los mayores de edad, se les castigaría como vagos y tendrían que hacer horas de trabajo voluntario en su comunidad.

Irma González Volio

San José