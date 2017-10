Cartas a la Columna

Espera respuesta de ADT

Cliente dice que empresa no llamó a la policía

Cuento con un servicio de monitoreo de la empresa ADT, y en la madrugada del 8 de octubre se presentó una situación en mi casa en Huacas de Santa Cruz, pero ADT no llamó a la Policía. A pesar de mis repetidas quejas, no he recibido ni siquiera una llamada para saber cómo se procederá. Espero una respuesta de la empresa de monitoreo.

Luis Pastor Quirós

San Pablo, Heredia

Señales añejas

Al leer sobre las investigaciones que se llevan a cabo en los tres poderes de la República, nos embarga una enorme tristeza al saber que desde hace décadas se vienen dando señales de la descomposición, corrupción y artimañas, en perjuicio de nuestra nación.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha sido poco estricto porque no debería permitir la participación de los partidos políticos que se han visto relacionados con supuestos aportes del narcotráfico, donaciones dudosas y comprometedoras de quienes luego cobran favores cuando los partidos llegan al poder. Hace falta una reforma por parte de la Asamblea Legislativa para que se prohíba la participación en las elecciones de los partidos políticos que reciban donaciones del narco o de empresarios que puedan corromper las altas esferas políticas y de Gobierno.

Efraín Solís Ureña

Moravia

Deuda política

Víctor Hugo Víquez, excandidato a diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) por Heredia, aceptó que el empresario Juan Carlos Bolaños ayudó al partido y que Bolaños quería que las cosas se dieran del modo que fuera. ¿La deuda política adelantada no era para dar a los partidos políticos independencia económica para que no tuvieran que pagar favores políticos?

Róger Jiménez Hernández

San José

Irrespeto a Sala IV

Nadie respeta los pronunciamientos de la Sala Constitucional. La Sala ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y a la Superintendencia General de Telecomunicaciones (Sutel) que realicen los trabajos correspondientes para que el pueblo de Santa Ana de Nicoya tenga Internet y telefonía celular, pero, cuatro años después del fallo, carecemos de tan elementales servicios.

En otro fallo de la Sala IV se le mandó a la Alcaldía de Nicoya que delimitara el manto acuífero Mala Noche, a partir de las directrices del Servicio Nacional de Aguas (Senara), pero dijeron que no podían hacerlo porque no tenían las coordenadas. Sin embargo, se las suministraron el 28 de noviembre del año pasado mediante un oficio y no hay forma de que atiendan lo ordenado, a pesar de las gestiones que he hecho ante el Concejo Municipal de Nicoya.

Carlos Esquivel Esquivel

Nicoya

Potencial perdido

Al analizar los últimos acontecimientos nacionales, incluido el caso del cemento chino, he llegado a entender por qué un país como Costa Rica, con un enorme potencial para desarrollarse, no logra salir adelante en algunos campos. Nuestra clase política se ha encargado de desangrarla mediante jugadas sucias y deshonestas que cada día nos hunden más en la pobreza y la ingobernabilidad.

Algunos políticos, por amor al dinero, han logrado desprestigiar la credibilidad en los tres poderes de la República, lo que a la larga socavará nuestra democracia. Estos actos los calificaría de tradición a la patria. Es hora de defender esta tierra, si no lo hacemos hoy, llegará el día en que nos quitarán hasta nuestra hermosa guaria morada.

Lázaro Omar Salgado Pérez

Santo Domingo de Heredia